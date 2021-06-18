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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak. Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor.

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