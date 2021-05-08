Son dakika: Yerli otomobilde de kullanılacak: Bor atığından lityum! Türkiye'nin yarısına denk geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Eskişehir Kırka'da üretimi devam eden lityumun, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başlarıyla geçtiğini bildirdi.