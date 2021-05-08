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Son dakika: Yerli otomobilde de kullanılacak: Bor atığından lityum! Türkiye'nin yarısına denk geliyor

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sıvı atıklarından üretilen yerli lityumun, tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, “Ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Yerli otomobilde de kullanılacak: Bor atığından lityum! Türkiye'nin yarısına denk geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Kırka'da üretimi devam eden lityumun, 'nın sahibi olduğu tarafından yapılan testlerden başlarıyla geçtiğini bildirdi.

Dönmez, üretim tesisinin temeli atıldığında, ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını belirterek, "Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye'nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor" diye konuştu.

SONUÇLAR OLUMLU
Sıvı atıklarından lityum üretiminin, dünyada 'e özgü bir üretim yöntemi olduğunu ifade eden Dönmez, "Tesiste üretim sürecinin geliştirilmesine yönelik sürekli bir Ar-Ge faaliyeti devam ediyor.

Eti Maden, dünya standartlarında, yurtdışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor.

Eti Maden'deki arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrası defalarca testten geçirdiler. Hepsinden olumlu sonuç elde ettik" dedi.

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