Son dakika: Yerli otomobilde de kullanılacak: Bor atığından lityum! Türkiye'nin yarısına denk geliyor
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun, ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, “Ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Eskişehir Kırka'da üretimi devam eden lityumun, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başlarıyla geçtiğini bildirdi.
Dönmez, lityum üretim tesisinin temeli atıldığında, ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını belirterek, "Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye'nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor" diye konuştu.
Eti Maden, dünya standartlarında, yurtdışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor.
Eti Maden'deki arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrası defalarca testten geçirdiler. Hepsinden olumlu sonuç elde ettik" dedi.
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