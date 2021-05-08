Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!
Tam kapanma kapsamında pandemi yardımı devam ediyor. 1100 TL tam kapanma yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, destek ödemelerin ile ilgili detayları araştırıyor. Söz konusu yardım ödemeleri ile ilgili başvuru alınmayacağı bildirildi. ASHB tarafından yardım ödemelerinin kimlere yapılacağı açıklandı. e-Devlet üzerinden yardım sorgulaması yaparak destekten faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Öte yandan Faz-3 kapsamında sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Peki, pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet başvuru ve sorgulama işlemleri...
Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da tam kapanmadaki sosyal yardım programlarıyla 4-6 Mayıs tarihleri arasında 344 bin 785 aileye 379 milyon 263 bin 500 lira ödeme yapıldı. Tam kapanma yardımı kapsamında destek ödemesinden kimlerin faydalanacağı merak edilirken, yapılan açıklama ile söz konusu yardım ödemeleri için başvuru alınmayacağı e-Devlet üzerinden sorgulama yapılacağı bildirildi. Peki, pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet başvuru ve sorgulama işlemleri...
TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?
1.100 TL tam kapanma sosyal yardım programı için başvuru alınmıyor. ASHB'nin e-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden bu destekten faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.
ÖDEMELER NEREDEN, NE ZAMAN YAPILACAK?
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri 5 Mayıs'ta başladı. Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05 Mayıs 2021 tarihinde yatırılacağı duyurulmuştu. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edileceği açıklandı.
SOYAL DESTEK YARDIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.
Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız.Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olacağız. Yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim ediliyor"
Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.
SOSYAL DESTEK FAZ-3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ASHB tarafından Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
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- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!
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