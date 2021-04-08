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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG iddialı geliyor Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG iddialı geliyor
Avrupa'nın yakından takip ettiği Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'tan müjdeli haberler geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıdığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:31
Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 18-19 yılda ortalama yıllık büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 4 seviyesinde olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 200'den fazla üniversitenin teknoloji girişimlerine yönelik hızlandırma programının ve 80'den fazla teknoparkın bulunduğunu, teknoparklarda 6 binden fazla şirketin ve sturtup'ın yer aldığını dile getiren Kacır, bugüne kadar 40 bine yakın Ar-Ge projesinin tamamlandığını, 10 bin projenin devam ettiğini, yüksek teknolojili ihracatın 6 milyar dolara ulaştığını anlattı.
Kacır, 2000'in başlarında 400 olan yıllık patent başvuru sayısının 8 binlere yaklaştığını kaydederek, 2005'te 49 bin olan toplam Ar-Ge personel sayısının 2019'ta 183 bine çıktığını bildirdi.
Ar-Ge'ye ayrılan payın artışıyla ilgili bilgiler veren Kacır, "Dolayısıyla artık Türkiye özel sektörün öncülüğünde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir ülke haline geldi. Değişim çok hızlandı." diye konuştu.
"TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE ADETA DESTAN YAZDI"
Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nden değinerek, bu hareketin bir yönüyle tam bağımsızlık için geliştirilmesi gereken ürünlerin mutlaka yerli ve milli olarak geliştirilmesini ve dünyaya ihraç edilmesini kapsadığını söyledi.