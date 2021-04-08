Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG iddialı geliyor

Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 18-19 yılda ortalama yıllık büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 4 seviyesinde olduğunu söyledi.