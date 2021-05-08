Son dakika | Konut satışında rekor beklentisi! Piyasa buna kilitlendi! Tam kapanmadan sonra parlak günler yakın

DÜNYA KAN KAYBETTİ

Faruk Akbal, dünyanın dört bir yanında gayrimenkul pazarının pandemi sürecinde ciddi kan kaybettiğini ve bu kan kaybından en az etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini vurguladı. Bununla birlikte Türkiye'nin pandemi döneminde sağlık alanında gösterdiği başarılı performansın da yabancı yatırımcı nezdinde büyük ilgi çektiğini ifade eden Akbal, "Özellikle Avrupalı yatırımcıların Türkiye algısının güçlenmesinde, bu pandemi döneminde ortaya koyduğumuz performans son derece etkili oldu. Bunu yaptığımız bire bir görüşmelerde çok net biçimde görüyoruz. Tam kapanmanın açılmasıyla biriken yabancı talebinin de patlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.