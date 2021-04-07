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Son dakika | TOGG Almanların dilinden düşmüyor: "Tesla ve Volkswagen'e rakip olacak"

Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG, uluslararası arenadaki yerini alacak. Barındırdığı birçok özelliği ile geleceğin otomobili olma yolunda büyük güven veren TOGG, Alman basınında manşetlerden düşmüyor. Dünyanın otomotiv sektöründeki en büyük temsilcilerini barındıran Almanlar TOGG'u kendilerine büyük rakip gördüler. Türkiye'nin yerli otomobili olacak TOGG'u analiz eden bir haber yayımlayan Alman basını, "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" dedi.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika | TOGG Almanların dilinden düşmüyor: Tesla ve Volkswagen'e rakip olacak

(FAZ) gazetesinde imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin otomobil macerasından bahsedildi. 'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi.

Arabanın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağını aktaran FAZ, "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

TOGG NEREDE ÜRETİLECEK?
TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada, 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor. TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

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