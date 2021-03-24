24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

Son dakika | Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Yerli otomobil TOGG için kritik olacak elektrikli araç şarj altyapısı içi tarih verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 12:29
  • 1
  • 15
Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme
Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme
Buna göre, doğuştan elektrikli olan yerli otomobil TOGG için büyük önem arz eden, elektrikli araç şarj altyapısının 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar hayata geçirileceğini açıklandı.
  • 3
  • 15
Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

ŞARJ İSTASYONLARININ ARTMASI İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI KATLANACAK
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor.

  • 4
  • 15
Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

Bu konuda öncü ülkelerden olan ve geleceğe yatırım yapan Türkiye'de özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini elektrikli araç şarj istasyonlarına bırakması bekleniyor.

  • 5
  • 15
Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

2 BAKANLIK EYLEMİ ÜSTLENECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.