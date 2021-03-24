Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Kritik tarih açıklandı! Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme

Son dakika | Yerli otomobil ne zaman piyasaya sürülecek | Yerli otomobil TOGG için kritik olacak elektrikli araç şarj altyapısı içi tarih verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.