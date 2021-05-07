07 Mayıs 2021, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KOOPDES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız." dedi.

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