Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticilere bayram öncesi destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız"

Detaylar gelecek...