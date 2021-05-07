Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticilere bayram öncesi destek
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
"Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız"
Detaylar gelecek...