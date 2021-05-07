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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticilere bayram öncesi destek

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı , üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticilere bayram öncesi destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız"

Detaylar gelecek...

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