Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ciro kaybı desteği açıklaması!

Buna göre;



-Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan,

-2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

-2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan,



İşletmelere ciro kaybı destek ödemesi yapılmaya başlanmıştır.





Karar'da, ödenecek tutarın 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının %3'ü oranında olacağı hüküm altına alınmıştır.