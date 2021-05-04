Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ciro kaybı desteği açıklaması!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir vatandaşın yaptığı paylaşımda ciro kaybı desteğine ilişkin eleştirisine yanıt verdi. Muş olayın gerçeğini anlatarak "Bilgi yanlışlığını düzeltelim" ifadelerini kullandı. İşte ciro kaybı desteğine dair tüm detaylar...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı adlı bir vatandaşın, devletin 'ciro kaybı desteğine' başvuru yaptığı ve hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyen Muş, "Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir" ifadelerini kullandı.
"Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir" diyen Muş, "Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" paylaşımı yaptı.
SÜRE UZATILMIŞTI
Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılması öngörülmüştür.
Buna göre;
-Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan,
-2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,
-2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan,
İşletmelere ciro kaybı destek ödemesi yapılmaya başlanmıştır.
Karar'da, ödenecek tutarın 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının %3'ü oranında olacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu desteğe ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmış olup, yapılan uzatmayla beraber son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmişti.
Bununla birlikte, ticaret erbabından gelen talepler dikkate alınarak ciro kaybı desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat süresi içinde destek başvurusunda bulunamayan kişiler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar başvuru imkanı verilmiştir.
Ciro kaybı desteği ödemeleri tamamen karşılıksız ve hibe niteliğinde olup, geri ödenmesi söz konusu değildir.
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