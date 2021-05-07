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İstanbul'a mart ayında gelen yabancı turist sayısı arttı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mart ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,85 artarak 545 bin 608'e ulaştığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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İstanbul'a mart ayında gelen yabancı turist sayısı arttı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, İstanbul'un turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Tanıtma Genel Müdürü , İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İGA CEO'su katıldı.

Ali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük 14. metropolü olan İstanbul'un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, İstanbul'un hem tarihi hem kültürel anlamda dünyanın en büyük turizm merkezlerinin başında geldiğini, son istatistiki verilerin de şehre gelen yabancı sayısının geçen yıla oranla artacağına işaret ettiğini kaydetti.

İstanbul'un Mart 2021 verilerini de paylaşan Yerlikaya, "2021 yılı Mart ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,85 artarak 545 bin 608'e ulaştı. İstanbul'a en çok gelen yabancı turistlerde ise Rusya 87 bin 485, İran 56 bin 108, Almanya 42 bin 494 turistle ilk üçte yer aldı." bilgisini verdi.

Toplantı, Yerlikaya'nın turizm sektörünün temsilcileri ile istişarelerinin ardından sona erdi.

Vali Yerlikaya, istatistikleri Twitter hesabından da paylaşarak, "Turizmde inşallah özlediğimiz o güzel günlere döneceğiz." ifadesini kullandı.

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