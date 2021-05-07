İstanbul'a mart ayında gelen yabancı turist sayısı arttı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Ali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük 14. metropolü olan İstanbul'un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, İstanbul'un hem tarihi hem kültürel anlamda dünyanın en büyük turizm merkezlerinin başında geldiğini, son istatistiki verilerin de şehre gelen yabancı turist sayısının geçen yıla oranla artacağına işaret ettiğini kaydetti.