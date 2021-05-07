İstanbul'a mart ayında gelen yabancı turist sayısı arttı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mart ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,85 artarak 545 bin 608'e ulaştığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, İstanbul'un turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Valilikte düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, TUGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İGA CEO'su Kadri Samsunlu katıldı.
Ali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük 14. metropolü olan İstanbul'un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, İstanbul'un hem tarihi hem kültürel anlamda dünyanın en büyük turizm merkezlerinin başında geldiğini, son istatistiki verilerin de şehre gelen yabancı turist sayısının geçen yıla oranla artacağına işaret ettiğini kaydetti.
İstanbul'un Mart 2021 verilerini de paylaşan Yerlikaya, "2021 yılı Mart ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,85 artarak 545 bin 608'e ulaştı. İstanbul'a en çok gelen yabancı turistlerde ise Rusya 87 bin 485, İran 56 bin 108, Almanya 42 bin 494 turistle ilk üçte yer aldı." bilgisini verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?
- Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar
- Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...
- Son dakika: Pazarlar açılacak mı? Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? Detaylar açıklandı
- Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
- Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?
- 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...
- Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr...
- ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...