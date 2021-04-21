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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi

Son dakika haberine göre; 'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan 'tan ilk açıklama geldi. Bakan Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan yerine Mehmet Muş atandı.

Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, ilk açıklamasını Meclis'te gazetecilere yaptı. Muş, göreve getirileceğinin bilgisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisi ile paylaşıldığını söyledi.

Muş, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

TEK AMACIMIZ VAR 84 MİLYONUN REFAHINI YÜKSELTMEK

"Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek."

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