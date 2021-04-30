Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan esnafa müjde! Ciro kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.