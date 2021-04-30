Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan esnafa müjde! Ciro kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi. Bakan Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı. Peki ciro kaybı desteği başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte detaylar...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin 31 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Muş paylaşımında, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler" ifadelerine yer verdi.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"Ciro kaybı desteği başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?" sorusu işletmeciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzun süredir hizmet veremeyen kafe ve restoran işletmecileri, hükümet tarafından onaylanan desteğe başvuruda bulunabilecek. E-devlet tarafından gerçekleşen başvuruların ise son günü 31 Mayıs saat 23.59'a kadar.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
"Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
17 Şubat'ta yayımlanan "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti.
Tebliğde destek programından yararlanma koşulları, hangi kesime verileceği ve nasıl bir süreç izlenerek kişilerin destekleneceği, başvuruların yapılma şekli ve itiraz hususları açıklığa kavuşturuldu.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.
Daha önce yürürlüğe giren gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecek.
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