Bakan açıkladı! 1 trilyon 86 milyar TL yatırımın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu

Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları "128 Milyar dolar nerede?" yalanı ile toplumu kandırıp algı operasyonlarına soyunan CHP'ye adete bir tokat oldu.

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