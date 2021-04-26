Bakan açıkladı! 1 trilyon 86 milyar TL yatırımın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu
Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu." dedi.
EKONOMİ AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları "128 Milyar dolar nerede?" yalanı ile toplumu kandırıp algı operasyonlarına soyunan CHP'ye adete bir tokat oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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