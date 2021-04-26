Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?

Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarşın yüzde 25'i halka arz ediliyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu kabul edilmesinin ardından gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de Ziraat GYO halka arz işlemleri oldu. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Ziraat GYO (ZRGYO)

Pay başına fiyat: 1,60 TL