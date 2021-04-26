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Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?

hisse nasıl alınır? Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Ziraat GYO halka arzda süreç başlıyor. Ziraat Bankası tarafından yayımlanan duyurunun ardından gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Ziraat GYO halka arz ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?

hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarşın yüzde 25'i halka arz ediliyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu kabul edilmesinin ardından gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de Ziraat GYO halka arz işlemleri oldu. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Ziraat GYO (ZRGYO)

Pay başına fiyat: 1,60 TL

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...

Ziraat GYO'nun halka arzında talepler 28-29-30 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru Kanalları

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,

–Ziraat Yatırım E-şube

–Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

–Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

–0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Bankası Kanallarından

–Ziraat Bankası internet şubesi

–Ziraat Mobil" Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

ZİRAAT GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 30 Nisan mesai bitiminde sona erecek.

Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.

TALEP SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tradresinde açıklanacak.

PAYLAR NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.

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