Cevizoğlu açıkladı, ifşa oldular! İşte 128 milyar dolar yalanını ortaya atan iş adamı ve yalan 'Sözcü'sü sözde gazeteci!

Hulki Cevizoğlu, özel bir televizyon programında 128 milyar dolar yalanıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cevizoğlu, "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorunun kaynağının yurt dışında yaşayan ve eskiden bankası bulunan iş adamı olduğunu, Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına konunun iletildiğini söyledi. Cevizoğlu, reytingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tarafından gündeme taşındığını bildirdi.

CEVİZOĞLU: "BU 128 MİLYAR DOLAR OLAYININ KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"



Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, şunları söylemişti:



"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan, Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum."

"Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi."

HULKİ CEVİZOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ İŞ ADAMI CEM UZAN!

Hulki Cevizoğlu'nun bomba açıklamalarının ardından Twitter'da Cem Uzan'ın Sözcü Gazetesi'nde yazarlık yapan Murat Muratoğlu'na konuk olduğu programa ait kesit paylaşıldı. Söz konusu programda Uzan'ın akla mantığa sığmayan bir iddiada bulunduğu görülüyor.

CEVİZOĞLU: "MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"

Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu raytingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor."

YALANI YAYAN KİŞİ SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI MURAT MURATOĞLU

Cem Uzan'ın ortaya attığı 128 milyar dolar yalanını CHP ve FETÖ'nün kulağına üfleyen ismin Uzan'la program yapan Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu olduğu ortaya çıktı.

''KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ'' YALANINI ÜRETEN RAHMİ TURAN'IN OĞLU

Murat Muratoğlu, sahte ismiyle Sözcü Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Gerçek ismi ise Murat Turan. Fakat işin tuhaf kısmı Muratoğlu'nun 'Külliyeye giden CHP'li yalanını üreten Rahmi Turan'ın oğlu olması...

CEM UZAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU EL ELE!

Hulki Cevizoğlu ayrıca "CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı." diyerek İmar Bankası'nı dolandıran ve Türkiye'yi 17.8 milyar dolar zarara uğratan Cem Uzan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli ilişkisini de afişe etmiş oldu.

THODEX DOLANDIRICISINDAN 4.9 MİLYAR DOLAR DAHA FAZLA!

128 milyar dolar yalanını üretip Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile CHP'ye ulaştıran Cem Uzan'ın Türkiye'ye verdiği zarar ise 17.8 milyar dolar... Cem Uzan, İmar Bankası'ndaki mevduatlar nedeniyle Türkiye'ye 8 katrilyon zarar verdiği ortaya çıkmıştı. Bu zarar daha sonra sahte Hazine bonolarıyla daha da büyüyerek 17.8 milyar dolara çıktı. Bu zararın 7 milyarlık kısmı ise TMSF'nin şirket ve mal satışlarıyla giderildi. Uzan ailesinin Türkiye'ye 10.8 milyar dolarlık bir borcu bulunmakta.