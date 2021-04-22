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ANALİZ - CHP'nin "128 milyar dolar" çarpıtması! Ne amaçlanıyor?

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Giriş: 22.04.2021 13:06
Güncelleme:22.04.2021 13:21
CHP yönetimi ve onun peşine takılan bazı muhalif kesimler, gerçek dışı bir iddianın üstüne kurulu "128 milyar dolar nerede?" sorusunu siyasetlerinin merkezi haline getirdi. Hükümet kurmayları ve Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara rağmen CHP yönetimi, doğru olmayan bir iddia üzerinden algı oluşturma kampanyasını sürdürüyor. Durum böyle olunca da akıllara Türkiye'nin geleceğini umursamayıp "128 milyar dolar nerede?'' çarpıtmasıyla vatandaşın kafasını karıştırıp ülke ekonomisini hedef alanların yakın geçmişte neler yaptığı geliyor. Detaylar analiz haberimizde...
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