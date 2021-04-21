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Haberler Galeri Son dakika: “128 milyar dolar" çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Son dakika: “128 milyar dolar" çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Son dakika haberi... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin "128 milyar dolar" çarpıtmasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ne rakam, ne kampanya doğru; baştan sona yalan" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar. Şimdi CHP'nin yalan stratejisini ve bu meseledeki gerçekleri bir video ile hep birlikte izleyelim" şeklinde konuşarak CHP'nin yalanını gözler önüne seren videoyu izletti.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:01
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Son dakika: “128 milyar dolar çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin "128 milyar dolar" çarpıtmasına partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sert tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: “128 milyar dolar çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Erdoğan, "Ne rakam, ne kampanya doğru; baştan sona yalan" ifadelerini kullandı.

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  • 13
Son dakika: “128 milyar dolar çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Erdoğan, "Şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar. Şimdi CHP'nin yalan stratejisini ve bu meseledeki gerçekleri bir video ile hep birlikte izleyelim" şeklinde konuşarak CHP'nin yalanını gözler önüne seren videoyu izletti.

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Son dakika: “128 milyar dolar çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

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Son dakika: “128 milyar dolar çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

İşte o videodan görüntüler...

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