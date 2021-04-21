Son dakika: “128 milyar dolar" çarpıtması! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Son dakika haberi... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin "128 milyar dolar" çarpıtmasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ne rakam, ne kampanya doğru; baştan sona yalan" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar. Şimdi CHP'nin yalan stratejisini ve bu meseledeki gerçekleri bir video ile hep birlikte izleyelim" şeklinde konuşarak CHP'nin yalanını gözler önüne seren videoyu izletti.