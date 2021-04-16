Son dakika: Kripto parası olanlar dikkat: Ödemelerde kullanılması yasaklandı! Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Son dakika haberine göre Kripto para ile alışverişin önüne geçmek için Merkez Bankası yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kripto para kararı hakkında açıklama yapan Merkez Bankası, güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi ihtimali işaret edilirken, kararın 30 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Hemen her gün ortaya çıkan kripto para ile tost, otomobil satışı gibi işlemler bu tarihten itibaren gerçekleştirilemeyecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasının, işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu, bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti doğurabilecek unsurlar içerdiğini bildirdi.
TCMB'den ödemeler alanına ilişkin yapılan basın duyurusunda, kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.
Duyuruda, son dönemde söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına işaret edilerek, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasının tamamlandığı belirtilen duyuruda, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulduğu bildirildi.
Duyuruda ayrıca, söz konusu yönetmeliğin, 1211 sayılı TCMB Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde düzenlendiği bilgisi verildi.
KRİPTO PARA BORSALARI REKLAMLARINI YAPIYORDU
Kripto para borsaları kendi çıkardıkları coinler ile lüks otomobil alınabileceğine dair açıklamalar yapmaya başlamıştı. Bunun yanında tost satışı yapan kişiler de ödemelerin kripto para ile yapılabileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası böylece bu durumlara yasak getirmiş oldu.
30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'i, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.
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