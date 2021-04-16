Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte kripto paralara dair yönetmelik | Son dakika ekonomi haberleri
Son dakika haberi... Bugünkü Resmi Gazete’de “Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik" yayımlandı. Peki, kripto paralara dair yönetmeliğin amacı ne? Hangi detaylar yer alıyor? İşte kripto paralara dair yönetmelik ve içeriği...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.
Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.
30 Nisan'da yürürlüğe girecek
Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
- 2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...
- Birçok kişi bilmiyor! Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabilir! Uyarılar ardı ardına geldi...
- MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...
- Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
- Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
- Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...