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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz açıklaması ne anlama geliyor? Faiz indirimi olacak mı? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 09:53
Güncelleme:29.03.2021 10:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Bloomberg'e konuşan TCMB Başkanı, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Merkez Bankası ekonomi ne gerekiyorsa onu yapmalı Sayın Kavcıoğlu da onu söylüyor. Neye ihtiyaç varsa onu yapacağız diyor." ifadelerini kullandı.

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