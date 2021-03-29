Çiftlere sıfır faizli evlilik kredisi! Evlenmek üzere olanlar dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirterek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi talebinde bulundu.