24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ABD'den borsada Çin hamlesi! Alibaba-Baidu-Pinduoduo ve PetroChina...

ABD'den borsada Çin hamlesi! Alibaba-Baidu-Pinduoduo ve PetroChina...

"Süper güç" savaşında Rusya ve Çin'i doğrudan karşısına alan bütün okları üzerine çekmeyi göze aldı. (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını bildirdi. Öte yandan Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, , , Pinduoduo ve gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir TV programında, "Bence Putin katil" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
ABD'den borsada Çin hamlesi! Alibaba-Baidu-Pinduoduo ve PetroChina...

SEC'ten yapılan açıklamada, Eski Başkanı tarafından Aralık 2020'de imzalanan ve Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilme fırsatı veren Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nın uygulanmaya konulduğu belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, , , Pinduoduo ve gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor. Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

New York Borsası, ocak ayında , ve şirketlerini borsadan çıkaracağını duyurmuştu.

Öte taraftan da ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir TV programında, "Bence Putin katil" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

ABD ile Çin arasında kritik temas ABD İLE ÇİN ARASINDA KRİTİK TEMAS
ABD Çin ilişkileri alev alıyor! Her alanda savaş kapıda ABD ÇİN İLİŞKİLERİ ALEV ALIYOR! HER ALANDA SAVAŞ KAPIDA
Biden Putin'e katil demekten pişman değil "BİDEN PUTİN'E KATİL DEMEKTEN PİŞMAN DEĞİL"
Gerilim Türkiye'yi nasıl etkiler? GERİLİM TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA