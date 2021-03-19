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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | ABD Çin ilişkileri alev alıyor! Her alanda savaş kapıda Son dakika | ABD Çin ilişkileri alev alıyor! Her alanda savaş kapıda Son dakika haberi... ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve ekibi, Rusya'dan sonra Çin'le de ilişkilerin gerilmesine yönelik sert adımlar atıyor. Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Çin-ABD görüşmeleri gergin başladı. "Soğuk savaş" seslerinin yeniden duyulmaya başlandığı iki dünya devi ülke arasında her alanda savaş kapıda. Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:26 Dünyanın gözü bu görüşmelerdeydi... Ekonomik, mali, askeri ve teknolojik rekabetleri gittikçe artan iki süpergüç arasındaki ilişkiler, son yıllarda giderek bozuldu ve daha da kötüleşeceğe benziyor. GALERİ DEVAM EDİYOR ABD Başkanı Biden'ın Putin'e katil demesinin ardından Rusya ile gerilim artarken, Çin ile de tansiyon gittikçe yükseldi. Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin Çinli mevkidaşları ile görüşmesi, dünyanın en önemli iki küresel gücü arasındaki ilişkilerin dinamiklerini tartma fırsatı sundu. Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin yeni "Soğuk Savaş" şeklinde tanımlanması giderek yaygınlaşırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile Alaska'daki görüşmeleri gergin başladı. ABD'de Joe Biden yönetimi ve Çin arasında Alaska'da yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Çinli yetkililer ABD'yi diğer ülkeleri "Çin'e saldırmaya" kışkırtmakla suçlarken, ABD'li heyet Çinlilerin "gösteri yapmaya niyetlenerek" görüşmelere geldiğini söyledi. İki süpergüç arasındaki ilişkilerdeki gerilim, son yılların en üst düzeyinde. ABD, görüşmelerde, Şincan'daki Uygurlara muamele gibi tartışmalı konuların gündeme getirileceğini söylemişti.