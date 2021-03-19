Son dakika | ABD Çin ilişkileri alev alıyor! Her alanda savaş kapıda

Son dakika haberi... ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve ekibi, Rusya'dan sonra Çin'le de ilişkilerin gerilmesine yönelik sert adımlar atıyor. Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Çin-ABD görüşmeleri gergin başladı. "Soğuk savaş" seslerinin yeniden duyulmaya başlandığı iki dünya devi ülke arasında her alanda savaş kapıda.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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