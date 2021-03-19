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ABD ile Çin arasında kritik temas: Atılan adımlar dünya düzenini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Çinli mevkidaşları ile 'da görüştü. Blinken 'in attığı adımlarla küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini belirtti. Sullivan ise "Çatışma peşinde değiliz" mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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ABD ile Çin arasında kritik temas: Atılan adımlar dünya düzenini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı 'ın Çinli mevkidaşları ile 'daki görüşmeleri başladı.

Toplantıda açıklama yapan Blinken, heyeti ile 'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı uygulamaları, Çin'in ve Tayvan'a yönelik politikasını gündeme getireceğini ifade etti.

DÜNYA DÜZENİNE TEHDİT

Blinken, Çin'in attığı adımlarla, "küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini" belirtti.

Çin ile ABD kendilerine has siyasi rejimlere sahip olduğunu ifade eden Blinken, bu farklılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve küresel ekonomi konularında ortak menfaatleri olduğunu söyledi.

ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ

Diğer taraftan Sullivan ise "Çatışma peşinde değiliz ancak sert bir rekabetten memnuniyet duyarız." mesajını verdi. Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ise küresel istikrar konusunda ABD ve Çin'in sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

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