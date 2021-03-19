ABD ile Çin arasında kritik temas: Atılan adımlar dünya düzenini tehdit ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çinli mevkidaşları ile Alaska'da görüştü. Blinken Çin'in attığı adımlarla küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini belirtti. Sullivan ise "Çatışma peşinde değiliz" mesajını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile Alaska'daki görüşmeleri başladı.
Toplantıda açıklama yapan Blinken, Çin heyeti ile Pekin'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı uygulamaları, Çin'in Hong Kong ve Tayvan'a yönelik politikasını gündeme getireceğini ifade etti.
DÜNYA DÜZENİNE TEHDİT
Blinken, Çin'in attığı adımlarla, "küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini" belirtti.
Çin ile ABD kendilerine has siyasi rejimlere sahip olduğunu ifade eden Blinken, bu farklılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve küresel ekonomi konularında ortak menfaatleri olduğunu söyledi.
ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ
Diğer taraftan Sullivan ise "Çatışma peşinde değiliz ancak sert bir rekabetten memnuniyet duyarız." mesajını verdi. Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ise küresel istikrar konusunda ABD ve Çin'in sorumluluklarının olduğunu ifade etti.