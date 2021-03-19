DEİK Başkanı Nail Olpak: Yatırım reformları iş dünyamız ve özel sektör tarafından olumlu karşılandı

Olpak, "Pandemi ile birlikte tedarik zincirlerinin kopmaması, ölçek ekonomisi ile birlikte erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kavramların da önem kazandığını görmekteyiz" ifadelerini kullanarak, "Böyle bir ortamda elbette devletimiz tarafından verilen teşviklerin, özel sektör yatırımlarını bu alanlarda destekleyecek, daha esnek bir yatırım ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde tasarlanması son derece doğru bir yaklaşım." dedi.

Özel sektörün yatırım yaparken bazı kriterleri ve hususları göz önünde bulundurması gerektiğine işaret eden Olpak, "Öncelikle, yatırımlar uzun vadeli bir perspektifle yapıldığı için yatırımcıların önlerini görebilecekleri bir yapının kurulması bu çerçevede önemlidir. Elbette dönemin koşullarına göre hem yatırım ortamı hem de devlet tarafından getirilen düzenlemeler de zaman içinde değişecektir. Yatırımcı açısından kritik olan nokta ise yatırımcının kazanılmış haklarını koruyan ve daima güven veren bir yapının tesis edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, "Yatırım yapılırken karşılaşılan bürokratik süreçler ve birtakım ticari/hukuki anlaşmazlıklar, yatırımları olumsuz etkileyen süreçlerin de bir an önce çözüme kavuşturulması da yatırımlardan elde edilen verimin artırılması adına önemli olan bir diğer noktadır. Reform paketinde, bu süreçlerin en hızlı şekilde çözülmesine yönelik adımların atılacağına dair politikaların olması da iş dünyamız ve özel sektör tarafından olumlu karşılandı." açıklamasını yaptı.