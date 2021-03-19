19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi, yeni yapılandırma imkanı sunuldu

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , " kefaleti ile kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir  yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi, yeni yapılandırma imkanı sunuldu

Son dakika haberine göre... Esnafın kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana borcuna 18 ay taksitle imkanı sağlandı.

Ticaret Bakanı , esnafa yeni destek kararını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı.



Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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