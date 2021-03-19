2. el araç alacaklara bayram uyarısı! Uzman isim A Haber canlı yayınında önemli tavsiyeler

Otomobil alımında yeni getirilen taksit imkanı ikinci el araç araç piyasasını hareketlendirdi.

Salgın döneminden fiyatların yükseldiğini ifade eden Ahmet Özdemir, "Yeni düzenlemeyle getirilen taksit seçeneği ikinci el piyasasına hareketlilik getirecek. Pazartesi günüyle birlikte uygulamaya geçilecek yeni uygulamayla ikinci el piyasasındaki durgunluğun sona ereceğini bekliyoruz. Bu yeni düzenlemeyle birlikte galerimizde ve internetten başvurularda hareketlilik gözlemliyor." dedi.

OTOMOBİL ALACAKLARI UYARDI!

İkinci el araç alacakların güncel piyasayı iyi takip etmeleri gerektiğini söyleyen Özdemir, vatandaşlarımız araç alırken kandırılmasınlar dikkat etsinler , alırken koordine olsunlar ifadelerini söyledi. Özdemir, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ise yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ikinci el araç piyasasında hareketlilik beklendiğini duyurdu.