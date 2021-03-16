Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Ekonomi Reform Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını konuk olduğu AA Editör Masası'nda açıkladı.

Bakan Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

STK'larımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. STK'larımıza rapor hazırlamalarını söyledik. Bakanlığımıza iletmelerini söyledik. Reform programını duyup ve çeşitli STK'lardan gelen görüşler oldu. İlgili bakanlıklarımıza dağıttık. Bakanlarımızla bir araya geldik, tartıştık. Tüm Bakanlıklardan bakanlardan ve STK'lardan aldığımız görüşlerle taslak reform programı oluşturduk. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak oturup hadi bir reform programı hazırlayalım şeklinde olmadı.

Vatandaşlarımızın, STK'larımızın istediği nedir, diğer bakanlıklarımızın istekleri nelerdir... Taslak bir reform programını bu şekilde oluşturduk. MYK'ya sunduk. Bunları da programımıza ekledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Kapsamlı olarak madde madde üzerinden geçtik. Her bir maddenin altında yüzlerce sayfalık çalışma var. Yönetmelik çalışmalarımızı tamamladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta bu programı açıkladı. Dünya ciddi bir değişim içinde. 40 yıl önce ufak değişiklikler olsa da her gün değişiklikleri yaşıyoruz. 1-2 yıl önce ticaret savaşları ve Brexit'i konuşuyorduk. Bugün en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız. Bunun ciddi dönüşleri var. Ticari hayatta, alışveriş şekillerinde... COVİD sonrası süreç yeni bir dönüşümü ortaya koyuyor. Covid sonrası sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir altyapısı var. Avrupa'da otomobil sürecinde, konteyner sorunu yaşandığını birçok sorunun yaşandığını gördük. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa'nın bakış açısı farklı olacak. Tedarik zincirindeki kopukluğa müsaade etmemeliyiz diyorlar. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin stratejik ve önemli bir konumu var. Ekonomik reform programıyla bu fırsatı değerlendirmek istedik. Pandemi dönemi sonrasına hazır olmak istedik.