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Rakamlar belli oldu! İranlılar Türkiye'den konut alımında 1. sırada

genelinde Şubat ayında 81 bin 222 adet konut satışı gerçekleşti. Şubat ayında yabancılara konut satışında ilk sırayı 477 konutla vatandaşları aldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Rakamlar belli oldu! İranlılar Türkiye'den konut alımında 1. sırada

(TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, genelinde şubatta yabancılara 2 bin 964 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 26 geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 1525 konut satışı ile aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile , 211 konut satışı ile , 138 konut satışı ile ve 64 konut satışı ile takip etti.

Şubat ayında vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 432 konut ile , 259 konut ile , 230 konut ile ve 119 konut ile vatandaşları izledi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI AZALDI
Diğer konut satışları şubatta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 66 bin 553 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 755 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,1 oldu. Ankara 6 bin 55 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 653 konut satışı ile izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1716 konut satışı ile Ankara ve 1335 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 düşüş kaydederek 56 bin 485 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi.





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