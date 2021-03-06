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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

TBMM Genel Kurulu'nda, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını da içeren düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Yasayla vatandaşların konut, taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıkları edinmeleri için finansman hizmeti sunan firmaların faaliyetleri yaklaşık 30 yılın ardından düzenlenmiş oldu. Sektörde halen 34 firma var.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:47
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

Yasaya göre, tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak.

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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

Bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu çerçevede ise katılım bedeli şirkette kalacak, müşterinin diğer tasarrufları geri ödenecek.

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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

Ağır yaptırım
Milliyet'in haberine göre gerekli izinleri olmadan tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası alacak.

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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

Zimmetine para geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine de 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.

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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi

Cayma hakkını kullanan müşteriye, organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye, belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını vermeyen şirketlerin sorumluları, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

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