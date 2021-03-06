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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
TBMM Genel Kurulu'nda, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını da içeren düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Yasayla vatandaşların konut, taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıkları edinmeleri için finansman hizmeti sunan firmaların faaliyetleri yaklaşık 30 yılın ardından düzenlenmiş oldu. Sektörde halen 34 firma var.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:47
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi
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30 yıl sonra ilk! Faizsiz konut ve arabada yeni dönem: Cayma hakkı geldi