Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik avantajlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı bu kitapta bulunuyor.

Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan 'Ah bir emekli olsam' tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.