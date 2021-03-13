Mart 2021 kampanyaları: 240 ay vade ile ev sahibi olabilirsiniz! En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ev sahibi olabilmek için konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Mart ayı itibariyle kampanyalarını duyuran bankalar güncel faiz oranlarını da açıkladı. Bazı bankalar kredi faizlerinde değişikliğe giderken, bazı bankalar ise vade süresini 240 aya çıkardı. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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