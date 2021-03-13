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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart 2021 kampanyaları: 240 ay vade ile ev sahibi olabilirsiniz! En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Mart 2021 kampanyaları: 240 ay vade ile ev sahibi olabilirsiniz! En uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ev sahibi olabilmek için konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Mart ayı itibariyle kampanyalarını duyuran bankalar güncel faiz oranlarını da açıkladı. Bazı bankalar kredi faizlerinde değişikliğe giderken, bazı bankalar ise vade süresini 240 aya çıkardı. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 13.03.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 15:55
Mart ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok araştırılan konulardan biri de konut kredisi oldu. Mart ayı itibariyle bankalar güncel kampanyalarını duyurdu. Kredi kullanarak ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, güncel konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki,en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Mart ayı Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı:
1.37
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunuyor.
* Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ
120 ay vadeyle 150 bin liraya kadar
1.41
120 ay vadeyle 150-500 bin lira arası
1.37
240 ay vadedeki faiz oranı
1.56