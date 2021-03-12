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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev fırsatı! İstanbul'da dikkat çeken fiyat! 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yeri... TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev fırsatı! İstanbul'da dikkat çeken fiyat! 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yeri... Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı konutları araştırmaya devam ediyor. Belirli dönemlerde uygun fiyatlı daireleri satışa çıkaran TOKİ, 2021 yılında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinatla, 108, 120 ve 180 ay vadeyle ev sahibi olunabileceğini duyurdu. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak ev ve iş yerleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev ilanları... Giriş Tarihi: 12.03.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 13:39
TOKİ uygun fiyatlı konutlar satışa çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Müzayede tarihlerinin belli olmasının ardından hangi illerde satış yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde satışa çıkacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MÜZAYEDE TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ, 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
30 Mart Salı günü saat 11.00'de
137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.
İŞLEMLER HANGİ BANKALARDA YAPILACAK?
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?
TOKİ'nin birbirinden kolaylık sağlayan birçok ödeme seçeneği bulunuyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek.