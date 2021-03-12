TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev fırsatı! İstanbul'da dikkat çeken fiyat! 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yeri...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı konutları araştırmaya devam ediyor. Belirli dönemlerde uygun fiyatlı daireleri satışa çıkaran TOKİ, 2021 yılında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinatla, 108, 120 ve 180 ay vadeyle ev sahibi olunabileceğini duyurdu. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak ev ve iş yerleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte TOKİ'den çekilişsiz kurasız ev ilanları...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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