Bakan Varank açıkladı: 800 milyon avro (euro) destek sağladık
Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro (euro) destek sağladık." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ AA
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Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." ifadelerini kullandı.
Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.