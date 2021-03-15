15 Mart 2021, Pazartesi
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Bakan Varank açıkladı: 800 milyon avro (euro) destek sağladık

Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bugüne kadar (IPA) kapsamında 800 milyon avro (euro) destek sağladık." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Bakan Varank açıkladı: 800 milyon avro euro destek sağladık

Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz." dedi.

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