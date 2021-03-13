İlave istihdama kredi desteği! İşçi alana 500.000 TL







18 YAŞ ALTINA İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) de önemli bir değişiklik yapılacak. 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini sağlanacak. Böylece, gençler küçük yaşlardan itibaren prim ödeyerek ikinci bir emeklilik imkânına kavuşacak. BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Sandık, vakıf ve benzeri emeklilik sağlayan kuruluşlardaki birikimlerin, 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkân sağlanacak.