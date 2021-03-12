Son dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı
Son dakika haberine göre… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.
EKONOMİ AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜİK, ocak ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 yükseldi.
EN HIZLI YÜKSELİŞ MADENCİLİKTE
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.