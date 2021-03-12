Son dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 düştü.

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