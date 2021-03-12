12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre… (), ocak ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı

, ocak ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre ocakta bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 yükseldi.

EN HIZLI YÜKSELİŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 düştü.

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