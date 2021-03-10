Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini 12 Mart Cuma günü İstanbul'da açıklayacak. Pakette, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar ön planda olacak. Makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlar, yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları öne çıkacak.