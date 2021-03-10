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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak. Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini 12 Mart Cuma günü İstanbul'da açıklayacak. Pakette, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar ön planda olacak. Makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlar, yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları öne çıkacak.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:57
Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Başkan Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.
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Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Başkan Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı.
Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomi reformları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart Cuma günü "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.
Başkan Erdoğan cuma günü “Ekonomi Reform Paketi’ni” açıklayacak.
Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.