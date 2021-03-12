Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?
Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Altına kıyasla daha fazla getirisi olan gümüşün fiyatı ise altın ile yarışıyor. Acaba gümüş altının tahtına mı oturuyor? Altın mı almalı gümüş mü?
EKONOMİ A Haber
Hemen her gün rekor kıran altın fiyatlarındaki artış gümüşe de yansıdı.
Gümüşçü esnaflar gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcıların arttığını belirtiyor.
Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, altın ile birlikte gümüş de fiyatı en çok yükselen değerli madenler arasında yerini aldı.
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Fiyatı bir haftada yüzde yaklaşık yüzde 18 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28'i aştı.
Uzmanlar gümüş fiyatlarında yaşanan bu yükselişin altın fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklı olduğunu söyledi.