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Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Altına kıyasla daha fazla getirisi olan gümüşün fiyatı ise ile yarışıyor. Acaba gümüş altının tahtına mı oturuyor? Altın mı almalı gümüş mü?

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Hemen her gün rekor kıran altın fiyatlarındaki artış gümüşe de yansıdı.

Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Gümüşçü esnaflar gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcıların arttığını belirtiyor.

Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, altın ile birlikte gümüş de fiyatı en çok yükselen değerli madenler arasında yerini aldı.

Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Fiyatı bir haftada yüzde yaklaşık yüzde 18 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28'i aştı.

Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

Uzmanlar gümüş fiyatlarında yaşanan bu yükselişin altın fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklı olduğunu söyledi.

Gümüş fiyat artışı altını geçti! Altın mı almalı yoksa gümüş mü?

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