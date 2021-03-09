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Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan büyük başarı! 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Son dakika haberi...  (), dün gerçekleştirilen 657 uçuşla  rakiplerini geride bıraktı. İlk sırasındaki THY'yi 401 uçuşla  takip etti.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan büyük başarı! 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, 657 uçuşla listenin ilk sırasındaki THY'yi 401 uçuşla Air France takip etti.

Listenin 3. sırasında 333 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 309 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 262 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 236 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği, bunda kargo uçuşlarının etkili olduğu belirtilerek, uçuş sayısının 2019 salgın öncesi döneme göre de yüzde 32 düşük olduğu kaydedildi.

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