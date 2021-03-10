Şartlar belli oldu: Emekliye çifte tazminat!
Emekliye çift tazminat birden... Ülkemizde emeklilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günden az izin verilemiyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı da var. Ancak bunun için bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor.
Ülkemizde emeklilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.
Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günden az izin verilemiyor.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp tazminatını alabiliyor.
Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
İSTİFAYA DİKKAT!
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekiyor.
İKİ MAAŞ BİRDEN
● Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilir. Emekli maaşları kesilmez.
● Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.
● Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.
● İş göremezlik ödeneği alanlar çalışırlarsa ödenekleri kesilmez.
● Emekli olduktan sonra kamuda çalışanların bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.
● Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.
● Dul maaşı alanların maaşları kesilmez, oran düşer.