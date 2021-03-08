THY'den pandemi döneminde tarihi başarı! THY en hızlı büyüyen kargo teşkilatı oldu

İlker Aycı, şöyle devam etti:

"THY halka açık bir şirket olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'na tabidir. Bu sebeple uluslararası finansal raporlama standartları UFRS'ye göre bilançosu açıklanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan raporlama esas alınmaktadır. Bilançomuzun çok büyük bir kısmı döviz girdilerden oluştuğu için bu raporlamada kullanılan para birimi de Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ortaklığımız vergi usul kanununa da tabidir. Raporları vergi usul kanununa göre de hazırlıyoruz. THY'nin finansal borçlarının çoğunluğu dolar, euro, Japon Yeni gibi para birimlerinden oluşmaktadır. 2020 yılında 17,4 milyar lira kur farkı zararı meydana gelmiştir. Bu kur farkı zararı yıl sonunda VUK raporlamasında net zarar açıklanmasına neden olmuştur. Uluslararası raporlama sistemine göre hazırlanan raporlamada da aynı şekilde eruo, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle döviz borçlarımızın değerlemesi kaynaklı kur farkı zararı da meydana gelmiştir. VUK ve UFRS'deki kur farkı zararlarının büyük bir bölümü, bilançonun değerlemesinden kaynaklı olup bu anlamda herhangi bir nakit çıkışı doğurmamaktadır"