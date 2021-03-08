Kadınlara erken emeklilik! Annelere erken emeklilik yolu açılıyor

28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayılıyor. Buna göre; bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN