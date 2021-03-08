Kadınlara erken emeklilik! Annelere erken emeklilik yolu açılıyor
Son dakika haberine göre; Yasalarımızda kadın sigortalılar için pek çok imkan var. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. Çalışmayanlar da evde üretenler de emekli olabiliyor. Peki, kadınlara sağlanan imkanlar neler? İşte erken emeklilik imkanı ile ilgili merak edilen soruların cevapları.
BORÇLANMA İLE 6 YIL: Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor.
Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
● STAJ AVANTAJI: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor.
Ama anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumlar borçlanılabiliyor.
● EVLAT EDİNEN KAPSAMDA: Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de doğum borçlanması yapabiliyor. Burada evlat edinilen çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.
Borçlanmada her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın tarafından kullanılabiliyor.
● ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN: Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor.
Çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.
ÇALIŞMAYANA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir.
Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabilir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
EVDE ÜRETENE PRİM KOLAYLIĞI
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye giriyor. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK'ya başvurarak sigortalı da oluyor.