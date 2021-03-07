Ağrı'da altın madeni heyecanı! Bin kişiye istihdam sağlayacak!

TMSF Başkanı Muhittin Gülal'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervi ile ilgili son açıklaması köy ve bölge halkının heyecanını ikiye katladı. Gülal, bölgede keşfedilen altının çıkarılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

Gülal'ın bu açıklamaları bölgede büyük sevinç yarattı. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı yaptığı açıklamada, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile çalışmaların hızlandırıldığını ve maden arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Tespit edilen 2 zonda, 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı planladıklarını belirten Balcı, yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.