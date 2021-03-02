Son dakika: İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla Avrupa'da liderliğe yükseldi

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu ancak uçuşların 2019 yılına göre Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 66, Schipol Havalimanı'nda yüzde 68, Frankfurt Havalimanı'nda yüzde 71, Madrid Barajas Havalimanı'nda ise yüzde 69 azaldığı kaydedildi.

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