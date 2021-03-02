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Son dakika: İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla Avrupa'da liderliğe yükseldi

Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) raporuna göre, günlük ortalama uçuş sayısı bakımından geçen hafta Avrupa'da en yoğun meydanın, olduğu bildirildi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika: İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla Avrupa'da liderliğe yükseldi

EUROCONTROL tarafından hazırlanan 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporuna göre, 501 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla ve 425 uçuş ortalamasıyla havalimanları takip etti.

Dördüncü sırada ise 398 uçuşla yer aldı. ise 348 uçuş ortalaması ile 'da ilk 5'e girmeyi başardı.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu ancak uçuşların 2019 yılına göre 'nda yüzde 66, 'nda yüzde 68, Frankfurt Havalimanı'nda yüzde 71, Madrid Barajas Havalimanı'nda ise yüzde 69 azaldığı kaydedildi.

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