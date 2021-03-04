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İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! Eurocontrol: Avrupa'nın en işlek havalimanı

raporuna göre, günlük ortalama uçuş sayısı bakımından geçen hafta ’da en yoğun meydanın olduğu bildirildi. İstanbul’u 436 uçuş ortalamasıyla ve 425 uçuş ortalamasıyla takip etti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Avrupa'nın en önemli uçuş üslerinden İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı diğer adıyla Eurocontrol, 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporunu yayımladı.

Eurocontrol raporuna göre İstanbul Havalimanı 22-28 Şubat tarihleri arasında ortalama 501 uçuşla Avrupa'nın en işlek ve en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip ediyor.

Raporda ayrıca İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş sayısında düşüş yaşanmamasına karşın Avrupa'daki birçok havalimanında %60'lık düşüşler yaşandığı belirtildi.

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