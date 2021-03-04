BİREYSEL KREDİ LİMİTİ 100 BİN LİRA

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira olarak belirlendi.











