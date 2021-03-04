04 Mart 2021, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ziraat Bankası'ndan kredi kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak! | Kampanyadan kimler yararlanacak?

Son dakika: Ziraat Bankası'ndan kredi kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak! | Kampanyadan kimler yararlanacak?

Son dakika haberine göre   borçlarıyla ilgili yeni bir kolaylık sağladı. Gelen son dakika haberine göre; Ziraat Bankası takipte borcu olan müşterilere tek seferde ödemeleri halinde almayacağını duyurdu. Uygulama, 30 Haziran’a kadar geçerli olacak ve 1 milyon lirayı geçmeyecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Ziraat Bankası'ndan kredi kolaylığı: Borcu olandan faiz alınmayacak! | Kampanyadan kimler yararlanacak?

, salgın döneminde uygun koşullarla hem hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı paketlerine ilave olarak şimdi de takipteki borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkânı sağlıyor. Takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, müşterilerinden takipten borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi almayacağını duyurdu.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

1 MİLYON SINIRI
Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dâhil takip borcu 1 milyon lirayı geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkândan yararlanabilecek.

BİREYSEL KREDİ LİMİTİ 100 BİN LİRA
Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira olarak belirlendi.

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