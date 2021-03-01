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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberler..., Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler 'de yayımlandı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti için daha önce kullandırılan kredinin yüzde 1'ini aşamayacağı şeklinde belirlenen sınır, yüzde 1,1'e çıkarıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde 1 düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir madde eklendi. Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.

Bu müşteriden krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak.

cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı hali uygulanabilecek.

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