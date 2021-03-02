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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Cepleri rahatlatacak müjde: Bankaların kredi faiz oranları 2021! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank... Cepleri rahatlatacak müjde: Bankaların kredi faiz oranları 2021! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank...
Bankaların kredi faiz oranları... Mart ayının ilk günlerde bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar neticesinde, bankaların güncel faiz ve kredi oranları güncelleniyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek planlarını gerçekleştirmek istiyor. Güncel faiz oranları hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 18:21
Bankaların güncel kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Mart ayında bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankalar faiz oranlarını güncelledi. Acil nakit ihtiyacı olanlar güncel kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,56'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,58'den,
Konut Kredilerinde %1,42'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.48
İhtiyaç kredisi %1.52'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,34'ten başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.64
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.64
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.66
Konut kredisi: %1.52
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03