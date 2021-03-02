Cepleri rahatlatacak müjde: Bankaların kredi faiz oranları 2021! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank...

Bankaların kredi faiz oranları... Mart ayının ilk günlerde bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar neticesinde, bankaların güncel faiz ve kredi oranları güncelleniyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek planlarını gerçekleştirmek istiyor. Güncel faiz oranları hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank kredi faiz oranları...