Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi! Tüm Türkiye takip edecek

Panelin moderatörlüğünü ise A Spor sunucusu Ceyda Dönmez üstlenecek. Zirvede, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray, Sibel Can ve Fadik Sevin Atasoy video ile katılıp birer konuşma yapacak. ATV Kahvaltı Haberleri Sunucusu Nihan Günay da 'Sanatta Kadın' paneli ile zirvenin son bölümünü sunacak.

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